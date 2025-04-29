Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


29 Nisan 2025 15:56
2020 yılında sınavsız Astsubaylıktan zabıta memurluğuna geçiş hk.

10 yıllık Astsubaylık mesleğimden istifa ederek belediyeye müracaatla zabita memuru olarak 2020 yılında işe başladım. Zabıta memuru olarak başlarken, beni herhangi bir sınava sokmadan, direkt olarak zabıta memuru olarak başlattılar. Şimdi naklimi farklı bir şehir belediyesine aldırmaya çalışıyorum, belediye başkanı olur vermesine rağmen İnsan kaynakları, ilk işe girişte sınavsız olarak zabita memuru olduğumdan dolayı zabıta kadrosuna bu şekilde girişin uygun olmadığını beyan ile olumsuz dönüş yaptılar. 2020 yılında belediyeye astsubaylıktan zabıta memuru olarak girişte sınav yapılma zorunluluğu varmiydi? Buna dair bilgisi olan varmıdır, acil yardımcı olursanız çok sevinirim.

Teşekkürler

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