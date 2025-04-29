Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Nisan 2025 16:24
Trabzon büyükşehir belediyesinde ve trabzon ortahisar belediyesinde çalışan var mı ?

belediyede çalışan var mı belediye de memur maaşları nasıldır

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