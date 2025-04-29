Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Nisan 2025 18:48
TEİAŞ Unvan Değişikliği Hk.

Herkese merhabalar,

Özel sektörde elektrik-elektronik mühendisi olarak düşük maaşla çalışmaktayım. Aynı zamanda önlisans elektrik mezunuyum. Lisans mezunu olmadan önlisans KPSS sınavına girmiştim.O puanımla TEİAŞ ilanına başvurdum ve listeye girmişim. Birkaç sorum olacak:

1.) Özel sektörde düşük maaşa mühendis olmak mı? Teiaşda tekniker olmak mı mantıklı?

2.) Teiaş'da tekniker olsam,lisans diplomam olduğundan farklı maaş mı alırım?

3.) Teiaş'da unvan değişikliği sınavına girip mühendisliğe geçebilir miyim? ( Sık yapılan bir sınav mıdır?)

Bilgisi ve fikri olanların yorumlarını merak ediyorum. Teşekkür ederim.

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