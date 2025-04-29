Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2025 19:44
Jandarma ve Sahil güvenlik Akademisi Cildiye

2024 yılına kadar hiç bir sağlık raporunda ve mülakatta elenmedim her sene sağlam raporu aldım istediğim nasip olmadı şükür bu sene Sahil güvenlik uzman çavuşluğu asil olarak kazandım bu sefer de sağlık raporunda cildiye bölümünden 29A1 tanısı aldım göbek etrafında 10×7 cm çapında doğum lekesi yazıldı aslında yanık izi bu 2024 yılında aynı doktor sağlam vermişti kendisine bu durumu illettim görmemişim bu sene gördüm yazmak zorundayım dedi ve tanı koydu heyetten elenir miyim veyahut heyette kendimi nasıl savunabilirim

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