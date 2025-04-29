Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Nisan 2025 21:25
Psikiyatriye sevkin suistimal edilmesi

Yaşadığım bir sorun nedeniyle psikiyatriye sevk edildim 18 aylık tedavi sonunda dilim raporu aldım.Süreci bilmediğim için bir çok araştırma yaptım ve konuyla alakalı WhatsApp gruplarına girdim. Birçok insanla tanıştım.Malesef psikiyatri ye sevk edilme silahı bırakıp görevden kaçmak isteyenler için suistimal edilmeye başlamış,binlerce kişi dilim raporu almak için bekliyor.her ay yüzlerce kişi gih oluyor.boyle giderse bunun önünü kesmek için ya direk emekli edecekler yada bir yaptırım uygulanacak.


besyocu00
Aday Memur
29 Nisan 2025 21:34
yaptırım uygulamak yerine düzeltmeyi düşünseler. en basitinden resmi 12/36 ve ek mesai ücreti vererek birden dur diyebilirler. neden yapmıyorlar?

besyocu00
Aday Memur
29 Nisan 2025 21:36
ayrıca o kadar suistimal edildiğini düşünmüyorum. 350 kişiyiz silahsız 2 personel var. birisi trafik kazasından dolayı tedavi görüyor diğeri de psikiyatri.

Kominist558
Aday Memur
29 Nisan 2025 21:49

maaş artmalı ve arada ciddi maaş farkı oluşmalı.ben yüzlercesi ile tanıştım,ilaç kullanır gibi yapıp ilaç kullanmayan,6 ay rapor alan.herkes için geçerli değil tabiki.sartlar iyi olsa bu yola başvuran olmaz

besyocu00, Dün
ayrıca o kadar suistimal edildiğini düşünmüyorum. 350 kişiyiz silahsız 2 personel var. birisi trafik kazasından dolayı tedavi görüyor diğeri de psikiyatri.

besyocu00
Aday Memur
29 Nisan 2025 22:01
evet 65 yaş emeklilik,deli muamelesi vs.vs. bunları göze almak ciddi mesele.sizin de tercih yaptığınızı duydum hayırlı olsun şifalar dilerim.

Kominist558
Aday Memur
29 Nisan 2025 22:33

Teşekkürler.65 yaş diye birşey yok.istedigim zaman emeklilik hakkım var.ama maaş düşük.delilik konusuna gelince hayatımın en doğru kararını vermişim.5 gün izin alıyorum hafta sonu ile 9 gün oluyor .bayramlar tatil.mesela Perşembe günü 1 Mayıs evde yatıyor olacağım.maasim 10 lira düştü ama memlekette 10 lira daha ucuz ev buldum.

besyocu00, Dün
evet 65 yaş emeklilik,deli muamelesi vs.vs. bunları göze almak ciddi mesele.sizin de tercih yaptığınızı duydum hayırlı olsun şifalar dilerim.

besyocu00
Aday Memur
29 Nisan 2025 22:36
Bu aslında dışarıdaki insanların düşüncesi. bende 13 aydır tedavi görüyorum şikayetçi değilim. hem beyin kanamasından dolayı elde titreme kaldı hemde psikiyatri. bakalım nasip kısmet.

Kominist558
Aday Memur
29 Nisan 2025 22:47

Üzüldüm,Geçmiş olsun.baskasinin ne düşündüğü önemli değil.onemli olan kendi sağlığın ve ailen.ben basit konudan açığa alınıp geri döndüm.bebeğimle sürgün gezdik.kimse yüzüme bakmıyordu,dost sandıklarım sırtını döndü,vefasız bir teşkilat,sahte dostlar...

besyocu00, Dün
Bu aslında dışarıdaki insanların düşüncesi. bende 13 aydır tedavi görüyorum şikayetçi değilim. hem beyin kanamasından dolayı elde titreme kaldı hemde psikiyatri. bakalım nasip kısmet.

Yorgunadam34
Aday Memur
30 Nisan 2025 08:09

Suistimal eden yüzde 1 bile değildir 10 yıl çalışan kişinin cidden desteğe ihtiyacı var benimde

15 yıl öncesine bakıyorum şimdiki ruh halim çok zıt


sımseeekk
Şef
30 Nisan 2025 09:30
kardeşim sokakta çalışan vatandaşla uğraşan vardiyalı çalışan personelin 10 yıldan sonra zaten psikolojisinin normal olması mümkün değil.%20'si bu şekilde çalışacak %80'i rahat şubelerde bürolarda yatacak ondan sonra yalandan gidiyorlar öyle mi. önce adaleti getirsinler önce düzen getirsinler önce personelin haklarını versinler önce belli bir yaştan sonra gece vardiyalı nöbeti bitirsinler ondan sonra psikiyatriye giden insanlar eleştirsinler. 510.000 sicilli adam şu anda destekte lastik veriyor ya. kış lastiği değiştiriyor. gündüz ve gece yok 25-30 yıllık adam da karakolda vatandaşla cebelleşiyor. yok suistimal imiş yok hak hukukmuş bırakın kardeşim bu işleri

sımseeekk
Şef
30 Nisan 2025 09:33
Personelin gözünün içine baka baka referansın kol gezdiği adalet ve düzenin hiçe sayıldığı kıdemin yok edildiği sadece referansın tek başına hüküm sürdüğü yer de kimse Haktan Hukuktan suistimalden bahsetmesin. adam bunalmış canına kastedeceğini kendi ailesine zarar vereceğini gitmiş psikiyatriye niye zorunuza gidiyor . ha bu arada 15 yıllık memurum ve aktif bir şekilde polislik yapıyorum sokakta

umtblc
Şube Müdürü
30 Nisan 2025 10:36

gihlerin yada emeklilerin maaşını senmi veriyorsun. bunun derdi sana mı düştü kominist kodlu arkadaş. bırak başındaki amir müdür düşünsün. burda insanları zan altında bırakıyorsun


Brse
Memur
30 Nisan 2025 10:53

Salağa yatan çok. doğrudur


Kominist558
Aday Memur
30 Nisan 2025 11:01

Forumdan uzaklaştırıldınız .... swat3410

umtblc, 3 saat önce

gihlerin yada emeklilerin maaşını senmi veriyorsun. bunun derdi sana mı düştü kominist kodlu arkadaş. bırak başındaki amir müdür düşünsün. burda insanları zan altında bırakıyorsun

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