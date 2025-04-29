Psikiyatriye sevkin suistimal edilmesi

ayrıca o kadar suistimal edildiğini düşünmüyorum. 350 kişiyiz silahsız 2 personel var. birisi trafik kazasından dolayı tedavi görüyor diğeri de psikiyatri.

ayrıca o kadar suistimal edildiğini düşünmüyorum. 350 kişiyiz silahsız 2 personel var. birisi trafik kazasından dolayı tedavi görüyor diğeri de psikiyatri.