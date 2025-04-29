Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Nisan 2025 23:42
2025 Hatay atama
merhaba Hatayda lojman var mı ?

ebola_31
Şef
29 Nisan 2025 23:49
Şakanın sırası değil. Konteyner bulan kendini kral fahd zannediyor ne lojmanı ya:)
Toplam 1 mesaj

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