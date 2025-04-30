Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Nisan 2025 07:47
unvan değişikliği sınavı
merhaba ben unvan değişikliği mülakat sınavına girmeye hak kazanırsam bu sırada ücretsiz izin alırsam sorun olur mu ücretsizdeylen mülakata girebilir miyim ?

saglıkcıbey
Aday Memur
30 Nisan 2025 09:21
Ücretsiz izinde olanlar sınava başvurabilir. Bu mantıkla bence ücretsiz izinde olanlar mülakata da çağrılır. Eğer tersi olsa çok saçma olur diye düşünüyorum.
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