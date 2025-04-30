unvan değişikliği sınavı

Ücretsiz izinde olanlar sınava başvurabilir. Bu mantıkla bence ücretsiz izinde olanlar mülakata da çağrılır. Eğer tersi olsa çok saçma olur diye düşünüyorum.

Ücretsiz izinde olanlar sınava başvurabilir. Bu mantıkla bence ücretsiz izinde olanlar mülakata da çağrılır. Eğer tersi olsa çok saçma olur diye düşünüyorum.