Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Nisan 2025 07:55
5 yıl dolunca ücretsiz izin
merhaba ücretsiz izine çıkmayı düşünüyorum. nasıl bir yol izlemeliyim ne kadar süre önceden hastaneye bilgi vermeliyim ?

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Babam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor. Güncel derece ve kademesi 4 / 7 Kurban Bayramı Tatili 10 gün Olur mu ?8 Yıla 1 KademeHemşirelikte görevde yükselme ile memur/vhki olmaDiğer TDS arkadaşlar siz de amele gibi çalışıyo musunuz?Refakat raporuSağlıklı hayat merkezlerinde çalışan Sosyal Çalışmacılar var mı ?Deprem Dolayısıyla Tayin Öne Çekilir mi?Gece nöbetiAntalya Şehir Hastane - Kepez Devlet Hastane

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