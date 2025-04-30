Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Nisan 2025 09:54
Eş durumu ve alt bölge

Eş durumu ile geldiğim yerden alt bölge istesem eski yerime göre mi isteyebılıyorum birde 2 yıl mı 5 yıl mı şartı var iller arası için 2 yıl diyor ama alt bölge için belki bişey yok kadro hemşire

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