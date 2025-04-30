Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2025 11:52
Havuz tayini hakkında

arkadaşlar merhaba

1.bölgede 6 yıl çalıştım. Daha sonra eş durumundan başka bir yere gittim mazeret tayini ile. sonra boşanma oldu eski yerime yeniden döndüm mazeretin kaldırılması nedeniyle. şimdi yeniden tayin isteme hakkım var mı havuzdan çünkü tayininden önce bu bölgede 5 yılı doldurmuştum zaten. ama mazeretin kaldırılması ile 3 yıl oldu buraya geleli. ben tayin isterken 3 yıl olmuş isteyemezsin durumu olur mu?

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