Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2025 12:32
Adalet Bakanlığı Yetenek Programı (AYEP)

Adalet Bakanlığı Yetenek Programı (AYEP) programının detayları hakkında bilgi sahibi olan var mı, amaçları vs.

Teşekkürler


vatandogulu
Aday Memur
30 Nisan 2025 12:33

https://ayep.adalet.gov.tr/

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