Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2025 13:14
Kadroya geçenler 3+1 sistemine mi tabi?

2022 Ocak ayı girişli olan zabıt katibi 2023 yılında verilen kadro ile kadroya geçtiği takdirde doğrudan "Kadrolu Personel" midir yoksa "3+1 e tâbii kadrolu personel" midir?

Bakanlık ile görüşme sağlandığında kadrolu da olunsa 4 yılı geçmediği için eş durumu mazeret tayini yazamazsın gibisinden bir söylemde bulundu fakat bunun doğrusu nedir?

Personel ekranımdan baktığımda da kadrolu memur olarak gözüküyorum. Bilgi sahibi arkadaşlar yazabilirse çok mutlu olurum.


Ruili
Şef
30 Nisan 2025 14:24

Kadroya geçen personeller her ne kadar kadrolu da olsa 3+1 sistemine dahilmiş, bakanlık ile görüşüldüğünde net bilgi bu yönde. Editör konuyu silerse mutlu olurum.

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