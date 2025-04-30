Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Nisan 2025 14:43
Ne olacak bu vaziyet geçinemiyor memur

durum kötü


egop0
Aday Memur
30 Nisan 2025 14:44

alım gücü gün geçtikçe düşüyor.


bilgisayartekniker
Memur
30 Nisan 2025 14:49

hiçbir aksiyonda yok ne bakanlık ne sendika


Atmaca9
Aday Memur
30 Nisan 2025 14:56
en düşük memur maaşı 70 bin tl olmalıdır.Evli 1 cocuğu olan ise 100 bin tl olmalıdır.

boyka12
Aday Memur
30 Nisan 2025 15:04
valla ay sonu gelmeden meteliğe kurşun atar olduk nasıl böyle devam edecek bu ekonomik durum bilmiyorum.Hayır artık hanımlada her gün kavga eder olduk para yüzünden

bilgisayartekniker
Memur
30 Nisan 2025 15:08

tbmmde işçinin maaşı 72 bin olmuş heryerde dolaşıyor haber nasıl iş bu memur sendikası ne iş yapar

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleriMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 Nisan maaşlarımızı yazalımAile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış YapılmalıdırParayı koyacak yer bulamıyorum. Paramı ne yapayım ?Boşanma sonrası mutemetliğe bilgi vermek gerekiyor mu?Banka değişikliğiTCMB 2025 Temmuz enflasyon hedefleri tutmayacak

Sözlük

Changes 2 aysu türkoğlu 1 ofsayt kuralının kaldırılması 3 Bi mola 1 Nikolas Jacob Cruz olayı 1 f16 gökçen 6 mum çiçeği 1 Doddik 1 bilal sonses 2 ferdi özbeğen 7

Son Haberler

Erdoğan: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değilSosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstüMB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' MesajıYenidoğan Çetesi davasında 10 sanığa tahliyeBIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,83 Değer Kaybetti

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?