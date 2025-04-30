Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 15:26
1 Mayıs Ödüllendirmesi

Geçen yıl 1 Mayıs Ödüllendirmesi adı altında illerde yapılan yürüyüşlerde, mitinglerde görev alan polislere para yatırılmıştı. Ramazan Bayram tedbirleri kapsamında Trafikçiler ve trafiğe takviye olan personele bayram Ödüllendirmesi yatırıldı. Umarım bu sefer de çevik kuvvet ve kadro polisine ödüllendirme yatar.


tsubasa17
Memur
30 Nisan 2025 15:45
yine kime niçin yattığı belli olmayan bir ödüllendirme olur aynı göreve giden 3 kişiye yatar 5 kişiye Yatmaz

Yok yaaaa
Aday Memur
30 Nisan 2025 15:52
geçen sene gelen yazıda 30 Nisan ve 1 mayıs arası calısanların listesi istenmişti. bizim işgüzar lar sadece 1 mayıs gunduz calisan 20 kişiye yazmışlardı. Bu senede degişen olmaz. Haa gecen sene cogu İl karışıktı ondan yattı.

paltolu
Aday Memur
30 Nisan 2025 16:01

Yetti artık

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