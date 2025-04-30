KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


30 Nisan 2025 15:35
Atanma ve Askerlik Süreci Hakkında

Merhaba arkadaşlar. Benim askerlik tecilim ağustos ortasına kadar devam ediyor. Temmuz ayında başlayacak olan merkezi atamada tercih yapacağım. Büyük ihtimalle atama sonuçları, tecil sürem dolmadan açıklanacak. Arşiv soruşturması ve diğer işlemler de göz önünde bulundurulursa, işe başlamam 2-3 ayı bulabilir.

Bu süreçle ilgili sizlere iki konuda danışmak istiyorum:

1-Atama sonuçları açıklandıktan sonra askerlik yoklamasını yaptırmam ve ilgili işlemleri tamamlamam gerekecek. Eğer atamam gerçekleşmişse; tecilimin bitip yoklama dönemine girmem ve askerlik sürecinin başlaması, atama hakkımın yanmasına neden olur mu?

2-Yoklama başvurusu yaptığımda, işlemleri tamamlamam için ne kadar süre veriliyor? Bu süre boyunca tecilli sayılmaya devam eder miyim?

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

90,2 puanla DHMİ iibf alımlı düz memurluk olur mu?Olumsuz Arşiv Araştırması35 yaş sınırıAçıktan sözleşmeli çalışırken merkeziden tercih yapılabilir mi?DHMİ memurluk hakkında bilgi (iibf)Tüm muhendisler iibf AÖF'yeTicaret AlımıHarita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendislerimemur olma Sağlık bakanlığı alımı ne zaman?

Sözlük

Memurlar.net radyo 12 mum çiçeği 1 hayatın ritmi 1 kocasıyla anlaşamayan kadın 3 Mn radyo 26 uçuk kaçık 1 yıldızı barışmamak 3 Yıllık İşletme Cetveli 1 Yazar olmayanların bu başlık altına yazarak yazar olması 9 solos 1

Son Haberler

Erdoğan: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değilSosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstüMB Başkanı Karahan'dan 'Sıkı Para Politikası Sürecek' MesajıYenidoğan Çetesi davasında 10 sanığa tahliyeBIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,83 Değer Kaybetti

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?