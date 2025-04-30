Atanma ve Askerlik Süreci Hakkında

Merhaba arkadaşlar. Benim askerlik tecilim ağustos ortasına kadar devam ediyor. Temmuz ayında başlayacak olan merkezi atamada tercih yapacağım. Büyük ihtimalle atama sonuçları, tecil sürem dolmadan açıklanacak. Arşiv soruşturması ve diğer işlemler de göz önünde bulundurulursa, işe başlamam 2-3 ayı bulabilir.

Bu süreçle ilgili sizlere iki konuda danışmak istiyorum:

1-Atama sonuçları açıklandıktan sonra askerlik yoklamasını yaptırmam ve ilgili işlemleri tamamlamam gerekecek. Eğer atamam gerçekleşmişse; tecilimin bitip yoklama dönemine girmem ve askerlik sürecinin başlaması, atama hakkımın yanmasına neden olur mu?

2-Yoklama başvurusu yaptığımda, işlemleri tamamlamam için ne kadar süre veriliyor? Bu süre boyunca tecilli sayılmaya devam eder miyim?

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.