Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2025 16:27
Memuriyetten çıkarılma cezası ile Yüksek Disiplin Kuruluna Sevk

Herkese merhabalar,

Memuriyetten çıkarılma cezası ile Yüksek Disiplin Kuruluna Sevk edildikten sonraki süreç nasıl ilerliyor bilgisi görgüsü olan var mı ? Ne zaman ilişiği kesiyorlar bu süreç kaç gün sürüyor vs ?

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