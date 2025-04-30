eş durumu belirsizliği

arkadaslar merhaba,, malumunuz istanbulda deprem korkusu yaşadık, bu stresi ve riski yaşamamk için istanbuldan ayrılmak istiyorum. bizim tayin dönemi geçti, şark yaptım, istanbulda 5. yılım bitiyor. eşim öğretmen isteğe bağlı haziranda atama istese gerçekleşse bnde eş durumu isteyebilirmiyim. bu süreci yaşayan oldumu,, kanun ve yönetmeliklerde bununla ilgili engel yok '2 taraflar da devlet memuru ise kurumlar arası koordinasyon ile atama yapılır' yazıyor,, ama sorduğumda farklı bilgiler veriyorlar, teşekkürler

arkadaslar merhaba,, malumunuz istanbulda deprem korkusu yaşadık, bu stresi ve riski yaşamamk için istanbuldan ayrılmak istiyorum. bizim tayin dönemi geçti, şark yaptım, istanbulda 5. yılım bitiyor. eşim öğretmen isteğe bağlı haziranda atama istese gerçekleşse bnde eş durumu isteyebilirmiyim. bu süreci yaşayan oldumu,, kanun ve yönetmeliklerde bununla ilgili engel yok '2 taraflar da devlet memuru ise kurumlar arası koordinasyon ile atama yapılır' yazıyor,, ama sorduğumda farklı bilgiler veriyorlar, teşekkürler