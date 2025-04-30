Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 16:52
eş durumu belirsizliği
arkadaslar merhaba,, malumunuz istanbulda deprem korkusu yaşadık, bu stresi ve riski yaşamamk için istanbuldan ayrılmak istiyorum. bizim tayin dönemi geçti, şark yaptım, istanbulda 5. yılım bitiyor. eşim öğretmen isteğe bağlı haziranda atama istese gerçekleşse bnde eş durumu isteyebilirmiyim. bu süreci yaşayan oldumu,, kanun ve yönetmeliklerde bununla ilgili engel yok '2 taraflar da devlet memuru ise kurumlar arası koordinasyon ile atama yapılır' yazıyor,, ama sorduğumda farklı bilgiler veriyorlar, teşekkürler

Mazikalbimdeyaradir
Şef
30 Nisan 2025 17:13

Eşinin zorunlu görevi olmadığı için emniyet göndermez,hele istanbuldan hiç göndermez,ankarada dayın varsa olur ama


axi_07
Aday Memur
30 Nisan 2025 17:27
egm zora koşacak tahmin ediyorum ama kanunen engel yok

Mazikalbimdeyaradir
Şef
30 Nisan 2025 18:06

Yüzde 1 Bile ihtimal vermiyorum

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