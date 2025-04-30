Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 16:52
Polis-öğretmen eş durumu ataması

arkadaslar merhaba,, malumunuz istanbulda deprem korkusu yaşadık, bu stresi ve riski yaşamamk için istanbuldan ayrılmak istiyorum. bizim tayin dönemi geçti, şark yaptım, istanbulda 5. yılım bitiyor. eşim öğretmen isteğe bağlı haziranda atama istese gerçekleşse bnde eş durumu isteyebilirmiyim. bu süreci yaşayan oldumu,, kanun ve yönetmeliklerde bununla ilgili engel yok '2 taraflar da devlet memuru ise kurumlar arası koordinasyon ile atama yapılır' yazıyor,, ama sorduğumda farklı bilgiler veriyorlar, teşekkürler


Mazikalbimdeyaradir
Şef
30 Nisan 2025 17:13

Eşinin zorunlu görevi olmadığı için emniyet göndermez,hele istanbuldan hiç göndermez,ankarada dayın varsa olur ama


axi_07
Aday Memur
30 Nisan 2025 17:27
egm zora koşacak tahmin ediyorum ama kanunen engel yok

Mazikalbimdeyaradir
Şef
30 Nisan 2025 18:06

Yüzde 1 Bile ihtimal vermiyorum


uluslararası2
Şube Müdürü
01 Mayıs 2025 05:38

Çok çok zor bi ihtimal


EGE773444
Aday Memur
01 Mayıs 2025 17:43
arkadaşım öncelikle geçmiş olsun. sen polis olduğundan öğretmen olan eşin sana tabi, sadece ilk evlendiginde eşin ilk atandigi ilde calisiyorsa oraya gidebilirsin onun haricinde sonradan tayin oldugu ile gidemezsin.

axi_07
Aday Memur
01 Mayıs 2025 18:14
' öğretmen olanın polise tabi olduğuna dair' hangi kanun yönetmelikte yazıyor,, ben bulamadım,, atama yönetmeliğinde devlet memuru tabiri var,,
EGE773444, Dün
arkadaşım öncelikle geçmiş olsun. sen polis olduğundan öğretmen olan eşin sana tabi, sadece ilk evlendiginde eşin ilk atandigi ilde calisiyorsa oraya gidebilirsin onun haricinde sonradan tayin oldugu ile gidemezsin.

mstfklc5835
Aday Memur
01 Mayıs 2025 18:53
benim eşimde öğretmen 5 . yılı kadrolu doğu ilinde yanına tayin istedim ve yüzde 95 red cevabı alırsın dediler zaten pbs de genel atamaya çevirdiler ,böyle bir durumda giden var mı herkes torpil diyor ama bu torpillik bi iş değil ki veya idare mahkemesini kazanıp giden oluyor mu
axi_07, Dün
' öğretmen olanın polise tabi olduğuna dair' hangi kanun yönetmelikte yazıyor,, ben bulamadım,, atama yönetmeliğinde devlet memuru tabiri var,,

EGE773444
Aday Memur
01 Mayıs 2025 19:28
kardeşim şu an maddesini hatirlamiyorum ama mahkemeye verenler bile kazanamiyor zamaninda bende arastirmistim danistay karari var ve bu kararda diyorki zorunlu atamaya tabi olan eşin yanina atama yapilir zorunlu atamaya tabi polis öğretmen istege bagli atama isterse onun yanina gidemezsinzorunlu atamaya tabi olan personelin bulundugu ile atama yapilir diyor danistay bende zamaninda cok arastirdim. dedimya benim esimde ogretmen su an tayinciyim sark bitti batiya dönüyorum keşke senin dediğin gibi olsa istedigim ile giderdim
axi_07, Dün
' öğretmen olanın polise tabi olduğuna dair' hangi kanun yönetmelikte yazıyor,, ben bulamadım,, atama yönetmeliğinde devlet memuru tabiri var,,

mstfklc5835
Aday Memur
01 Mayıs 2025 19:34
benim eşim ilk atandığı ilde ve 5. yılı kadrolu olduğu gerekçesiyle ben gidemiyorum böyle bir ayrım da yapılıyor mu ?
axi_07, Dün
' öğretmen olanın polise tabi olduğuna dair' hangi kanun yönetmelikte yazıyor,, ben bulamadım,, atama yönetmeliğinde devlet memuru tabiri var,,

sancak bayrak
Daire Başkanı
01 Mayıs 2025 19:43

öğretmen ve diğer memur önemli değil ilk atama gidersin,ondan sonraki atamalarda eşin sana tabi olduğu için gidemezsin.emniyet sadece ilk atamaya onay veriyor.dilekçeni ve eşin görev belgesini ver tayinin çıkar.

mstfklc5835, Dün
benim eşim ilk atandığı ilde ve 5. yılı kadrolu olduğu gerekçesiyle ben gidemiyorum böyle bir ayrım da yapılıyor mu ?

mstfklc5835
Aday Memur
01 Mayıs 2025 19:44
dilekçemi verdim ama bu son atamada çıkmadı genel atamada değerlendirilecektir diye yazıyor ,bu da olumsuz anlamına geliyormuş personel daireyi aradığım da bu bilgiyi verdiler
sancak bayrak, Dün

öğretmen ve diğer memur önemli değil ilk atama gidersin,ondan sonraki atamalarda eşin sana tabi olduğu için gidemezsin.emniyet sadece ilk atamaya onay veriyor.dilekçeni ve eşin görev belgesini ver tayinin çıkar.


EGE773444
Aday Memur
01 Mayıs 2025 19:56
sen gidersin eşinin ilk atandığı yer cünkü
mstfklc5835, Dün
benim eşim ilk atandığı ilde ve 5. yılı kadrolu olduğu gerekçesiyle ben gidemiyorum böyle bir ayrım da yapılıyor mu ?
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