Polis-öğretmen eş durumu ataması

arkadaşım öncelikle geçmiş olsun. sen polis olduğundan öğretmen olan eşin sana tabi, sadece ilk evlendiginde eşin ilk atandigi ilde calisiyorsa oraya gidebilirsin onun haricinde sonradan tayin oldugu ile gidemezsin.

arkadaşım öncelikle geçmiş olsun. sen polis olduğundan öğretmen olan eşin sana tabi, sadece ilk evlendiginde eşin ilk atandigi ilde calisiyorsa oraya gidebilirsin onun haricinde sonradan tayin oldugu ile gidemezsin.