Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Nisan 2025 17:02
Ram merkezinde idarecilik

Değerli Hocalarım, ben hali hazırda müdür başyardımcısıyım. Ama görevim sona eriyor. Bana en yakın ilçede de sadece ram merkezi müdürlüğü boş. Kendim kültür dersi öğretmeniyim. Rehberlik veya özel eğitim ile alakam yok yani. Acaba müdür olmamda branş engeli olur mu? Bir de müdürlük anlamında herhangi bir liseye göre daha mı yorucu olur yoksa rahat mı?

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