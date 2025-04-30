Belde Kanal Daralması (spinal stenoz) C yada D dilimine girer mi?

Belimde orta dereceli kanal daralması mevcut. Uzun süreli yürüyüşlerde ve ayakta kalışlarda ayaklarım, belim çok ağrıyor. Güç kullanmam zayıfladı. Dilekçe ile dilim raporu için başvurmayı düşünüyorum. D mi C mi olur acaba. Şimdiden teşekkürler.

Belimde orta dereceli kanal daralması mevcut. Uzun süreli yürüyüşlerde ve ayakta kalışlarda ayaklarım, belim çok ağrıyor. Güç kullanmam zayıfladı. Dilekçe ile dilim raporu için başvurmayı düşünüyorum. D mi C mi olur acaba. Şimdiden teşekkürler.