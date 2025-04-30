Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 17:13
Belde Kanal Daralması (spinal stenoz) C yada D dilimine girer mi?
Belimde orta dereceli kanal daralması mevcut. Uzun süreli yürüyüşlerde ve ayakta kalışlarda ayaklarım, belim çok ağrıyor. Güç kullanmam zayıfladı. Dilekçe ile dilim raporu için başvurmayı düşünüyorum. D mi C mi olur acaba. Şimdiden teşekkürler.

ibo32.43
Aday Memur
30 Nisan 2025 17:17
meslekte 12. yılım.

ibo32.43
Aday Memur
30 Nisan 2025 17:19
bu hastalıktan c yada d dilim alan var mı acaba. teşekkür
Toplam 2 mesaj

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