Belde kanal daralması ve dilim raporu

Benimde orta dereceli kanal daralması var. Ameliyat olmaz isem felç olursun ilerde dedi. Ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çekiyorum. meslek öncesi hiç hastaneye gitmişliğim yok. Dilim için başvurmayı düşüniyorum. Sağlık yönetmelğinde cümleler birbirine çok yakın. Merak içerisimdeyim.

Benimde orta dereceli kanal daralması var. Ameliyat olmaz isem felç olursun ilerde dedi. Ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çekiyorum. meslek öncesi hiç hastaneye gitmişliğim yok. Dilim için başvurmayı düşüniyorum. Sağlık yönetmelğinde cümleler birbirine çok yakın. Merak içerisimdeyim.