Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 17:13
Belde kanal daralması ve dilim raporu

Belimde orta dereceli kanal daralması mevcut. Uzun süreli yürüyüşlerde ve ayakta kalışlarda ayaklarım, belim çok ağrıyor. Güç kullanmam zayıfladı. Dilekçe ile dilim raporu için başvurmayı düşünüyorum. D mi C mi olur acaba. Şimdiden teşekkürler.


ibo32.43
Aday Memur
30 Nisan 2025 17:17
meslekte 12. yılım.

ibo32.43
Aday Memur
30 Nisan 2025 17:19
bu hastalıktan c yada d dilim alan var mı acaba. teşekkür

Plce24
Aday Memur
01 Mayıs 2025 08:44

Ben heyete girdim kanal daralması ve bacakta sinyal kaybı var bana vermediler b dilimi devam


Plce24
Aday Memur
01 Mayıs 2025 08:48

Bildiğim kadarıyla ameliyat durumu ve iyice ilerlemesi lazım ben tüm şikâyetlerimi anlattım nasiyat verdi kurul başkanı iyisin biraz daha idare edersin dalga geçer gibi gönderdi beni :)) c veya d vermeleri için allah korusun kötürüm olmak gerekiyor ben bunu anladım kendim çözümler buluyorum yüzme yüksekten asılma egzersiz gibi en aza indirmeye çalışıyorum.tabi bu saydıklarım doktordan doktora değişirse iddia etmem


ibo32.43
Aday Memur
01 Mayıs 2025 08:56
Benimde orta dereceli kanal daralması var. Ameliyat olmaz isem felç olursun ilerde dedi. Ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çekiyorum. meslek öncesi hiç hastaneye gitmişliğim yok. Dilim için başvurmayı düşüniyorum. Sağlık yönetmelğinde cümleler birbirine çok yakın. Merak içerisimdeyim.

Nizamettin1453
Genel Müdür
01 Mayıs 2025 11:47

Şimdi şöyle

1- teçhizat kemerinden fazla ağırlık ve balistik yelek takmak Yok.

Fıtık ve siyatik ataklarina sebep olur teçhizat kemerinde zorunlu olan tabanca yedek şarjör ve kelepçe harici tasimayacaksin, balistik yelek eğer tem harekat operasyon polisi fln değilsen takmiycan, bunları hekime söyleyeceksin hekimde raporuna yazacak.

2- Fizik tedavi hareketleri var onları haftada 3 gün yapcan,

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