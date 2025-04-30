Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 18:10
İdari soruşturma

Merhabalar, idari soruşturmanın başında muhakkike ifade verir iken avukat talep edebilir miyiz ayrıca ifadeyi yazılı verebilir miyiz

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