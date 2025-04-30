Muhakkike ifade verirken avukat talebi

İstersen Avukat da götürürsün, istersen ifadeni önceden hazırlar orda okurson onlar da yazar, istersen de kendimi iyi hissetmiyorum deyip başka zaman ifade verirsin. Muhakkikin karşısında ne kadar dik durursan o kadar çekinir, hakkını hukukunu bileceksin ki sana yaklaşırken hata yapmaktan kaçınırlar. Bilirler ki yanlış birşey yaparsak bunu fark eder dönüşü vize olur derler. Bu yüzden ifade bile versen pısırık vermeyeceksin

İstersen Avukat da götürürsün, istersen ifadeni önceden hazırlar orda okurson onlar da yazar, istersen de kendimi iyi hissetmiyorum deyip başka zaman ifade verirsin. Muhakkikin karşısında ne kadar dik durursan o kadar çekinir, hakkını hukukunu bileceksin ki sana yaklaşırken hata yapmaktan kaçınırlar. Bilirler ki yanlış birşey yaparsak bunu fark eder dönüşü vize olur derler. Bu yüzden ifade bile versen pısırık vermeyeceksin