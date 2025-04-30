Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 18:10
Muhakkike ifade verirken avukat talebi

Merhabalar, idari soruşturmanın başında muhakkike ifade verir iken avukat talep edebilir miyiz ayrıca ifadeyi yazılı verebilir miyiz


veba1982
Genel Müdür
30 Nisan 2025 18:58
idari soruşturmalarda idare avukat vermez. kendin ücretini ödeyerek avukat hazır bulundurabilirsin. idare sana savunma için şu tarihe kasar gel dediğinde o tarihe kadar savunmanın yazıp idareye teslim aldım yaptırarak teslim edebilirsin

Srkan112
Memur
30 Nisan 2025 21:14
İstersen Avukat da götürürsün, istersen ifadeni önceden hazırlar orda okurson onlar da yazar, istersen de kendimi iyi hissetmiyorum deyip başka zaman ifade verirsin. Muhakkikin karşısında ne kadar dik durursan o kadar çekinir, hakkını hukukunu bileceksin ki sana yaklaşırken hata yapmaktan kaçınırlar. Bilirler ki yanlış birşey yaparsak bunu fark eder dönüşü vize olur derler. Bu yüzden ifade bile versen pısırık vermeyeceksin

Feritdemir0133
Aday Memur
30 Nisan 2025 22:01

Susma hakkını kullan ben kurula ifade vermek istiyorum de.


pls1940
Aday Memur
01 Mayıs 2025 01:35

Az cok kendinde bu isin ustesinden gelebilirsin diye dusunuyorum


memuraday-y
Şube Müdürü
01 Mayıs 2025 10:42

Umarım sen de o garibana aslan kesilen ama kurum içinde de herkese şirin görünmeye çalışan tiplerden değilsindir kardeş idari soruşturma felan demişsin ama inşallah haklı olan sensindir.


buralarda925
Memur
01 Mayıs 2025 18:25
sen ne uyduruyorsun anlamadım :)gari dönüşü felan olmaz muhakkike ne uydurmuşsun bastan sona hakkını bilirsen korkar felan san bu dediklerine inanarak mi diyorsun :)
Srkan112, 2 gün önce
İstersen Avukat da götürürsün, istersen ifadeni önceden hazırlar orda okurson onlar da yazar, istersen de kendimi iyi hissetmiyorum deyip başka zaman ifade verirsin. Muhakkikin karşısında ne kadar dik durursan o kadar çekinir, hakkını hukukunu bileceksin ki sana yaklaşırken hata yapmaktan kaçınırlar. Bilirler ki yanlış birşey yaparsak bunu fark eder dönüşü vize olur derler. Bu yüzden ifade bile versen pısırık vermeyeceksin

Srkan112
Memur
01 Mayıs 2025 19:00
Başkan muhakkik seni Allah gibi hesaba çekmeyecek, onun işi soruşturmayı yapmak, lehine ve aleyhine olan herşeyi toplayacak. Genelde Herşeyi aleyhine suçlamak için yaptıkları için pısırık olursan fazlasıyla üstüne gelir
buralarda925, Dün
sen ne uyduruyorsun anlamadım :)gari dönüşü felan olmaz muhakkike ne uydurmuşsun bastan sona hakkını bilirsen korkar felan san bu dediklerine inanarak mi diyorsun :)

Toros101
Şube Müdürü
01 Mayıs 2025 22:39

Orası öyle tarafsız olması gerekip lehe alehe her şeyi ortaya koyması gerekirken nereden ne ceza yapıştırırım onun derdindeler, ben de zaten nereden girer ne yapar önünü kesmek için 7068 i karıştırıyorum

Srkan112, Dün
Başkan muhakkik seni Allah gibi hesaba çekmeyecek, onun işi soruşturmayı yapmak, lehine ve aleyhine olan herşeyi toplayacak. Genelde Herşeyi aleyhine suçlamak için yaptıkları için pısırık olursan fazlasıyla üstüne gelir

Toros101
Şube Müdürü
01 Mayıs 2025 22:42

Öyle olsak zaten soruşturmalarla boğulmazlık şef, gelene hay gidene huy her şeye hay hay demediğim için boynuzumuzu kırmaya çalışıyorlar.

Haklıyız haklı olmasına da biraz üslupta benim sertliğim var, yani o da hakaret ya da başka bir şey değil sadece direkt neyse onu söylemek. Hukuku mevzuatı soruşturmayı biliyorum da yine de sağlam kazığa bağlayayım işi

memuraday-y, Dün

Umarım sen de o garibana aslan kesilen ama kurum içinde de herkese şirin görünmeye çalışan tiplerden değilsindir kardeş idari soruşturma felan demişsin ama inşallah haklı olan sensindir.

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