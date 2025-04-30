merhaba. geçen yıl hakkımda 19 gün özürsüz kesintili devamsızlık nedeniyle maaş kesimi ve kınama cezaları verildi. bu yıl da devamsızlıktan ötürü hakkımda soruşturma başlatıldı! majör depresyon, anksiyete ve okb ve c tipi kişilik bozukluğu hastasıyım geçen yılki ve bu yılki devamsızlıklarım sağlık sorunlarım kaynaklı. 46 bin tl maaşımla kiradayım ve borç harç içindeyim! belediyede çalışanlara zamla 72 bin tl ve bir fabrika da işçilerine 120 bin tl maaş vereceğini duyunca küplere bindim! hayatımda karşılaştığım herşeyden ve en önemlisi işyerinde de tecrit edilişimden ötürü depresyonum hayatımda hiç olmadığı kadar şiddetlendi. kapımdan 112 ambulans ve polis eksik olmuyor! hastaneye götürülüyorum lakin psikiyatri doktorlarına yalvarıp yakarmama kötü olduğumu anlatmama rağmen rapor verilmiyor ve ben de kötü olduğum için işime hiç gidemiyorum bu aralar. kendi doktorum Erenköy ve Bakırköy'e yatış önerdi ancak şartlar beni ürkütüyor! Bakırköy ağır hastalarla beraber yatacaksınız dedi; Erenköy de de doktor ve hemşirelerin insanlıktan çıktığını gözümle gördüm! bana ilaç alerjiniz var mı diye bile sorulmadan 2 gün toparlanmama engel olan bir güya sakinleştirici iğne yapıldı ama panik krizine soktu iğne 2 gün boyunca! iğne ve kan tahlili güvenlik eşliğinde yapıldı ve doktorla tartıştığımız için tespit odasına alınmakla tehdit edildim ve bağlamak için kullandıkları şeylerle yanıma bile geldiler diyebilirim. tedavi ret imzalamak zorunda kaldım çünkü acilde duramayacak kadar çok dışarıda hava alma ihtiyacı hissettim o zaman. bunlar acilde böyle davranıyorsa hastalara, içeride neler yapılmaz ki dedim içimden ! dışarıda bile sakinleşemedim o zaman. bugün muhakkik ifademi almak için gelmiş kuruma ama bunu bildiren arkadaşa gelmeyeceğim demişim uyku sersemliğiyle ve gerçekten de işe gidebilecek durumda değilim hala! ceza olarak neyle karşılaşırım bu sefer ? (tanıyı koyan doktorum ben değilim. rapor da ne kadar kötü olursan ol verilmeyebiliyor ! )

merhaba. geçen yıl hakkımda 19 gün özürsüz kesintili devamsızlık nedeniyle maaş kesimi ve kınama cezaları verildi. bu yıl da devamsızlıktan ötürü hakkımda soruşturma başlatıldı! majör depresyon, anksiyete ve okb ve c tipi kişilik bozukluğu hastasıyım geçen yılki ve bu yılki devamsızlıklarım sağlık sorunlarım kaynaklı. 46 bin tl maaşımla kiradayım ve borç harç içindeyim! belediyede çalışanlara zamla 72 bin tl ve bir fabrika da işçilerine 120 bin tl maaş vereceğini duyunca küplere bindim! hayatımda karşılaştığım herşeyden ve en önemlisi işyerinde de tecrit edilişimden ötürü depresyonum hayatımda hiç olmadığı kadar şiddetlendi. kapımdan 112 ambulans ve polis eksik olmuyor! hastaneye götürülüyorum lakin psikiyatri doktorlarına yalvarıp yakarmama kötü olduğumu anlatmama rağmen rapor verilmiyor ve ben de kötü olduğum için işime hiç gidemiyorum bu aralar. kendi doktorum Erenköy ve Bakırköy'e yatış önerdi ancak şartlar beni ürkütüyor! Bakırköy ağır hastalarla beraber yatacaksınız dedi; Erenköy de de doktor ve hemşirelerin insanlıktan çıktığını gözümle gördüm! bana ilaç alerjiniz var mı diye bile sorulmadan 2 gün toparlanmama engel olan bir güya sakinleştirici iğne yapıldı ama panik krizine soktu iğne 2 gün boyunca! iğne ve kan tahlili güvenlik eşliğinde yapıldı ve doktorla tartıştığımız için tespit odasına alınmakla tehdit edildim ve bağlamak için kullandıkları şeylerle yanıma bile geldiler diyebilirim. tedavi ret imzalamak zorunda kaldım çünkü acilde duramayacak kadar çok dışarıda hava alma ihtiyacı hissettim o zaman. bunlar acilde böyle davranıyorsa hastalara, içeride neler yapılmaz ki dedim içimden ! dışarıda bile sakinleşemedim o zaman. bugün muhakkik ifademi almak için gelmiş kuruma ama bunu bildiren arkadaşa gelmeyeceğim demişim uyku sersemliğiyle ve gerçekten de işe gidebilecek durumda değilim hala! ceza olarak neyle karşılaşırım bu sefer ? (tanıyı koyan doktorum ben değilim. rapor da ne kadar kötü olursan ol verilmeyebiliyor ! )