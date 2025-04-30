Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 18:32
Puan sisteminde raporlu günlerin değerlendirilmesi

Yeni açıklanan puan sistemine göre illerin günlük puan listeleri açıklandı. Ancak tek hekim raporları yıllık izinler 3 imzalı heyet raporları hakkında bilgi verilmedi. Ayağım kırıldığı için 2 ay heyet raporu almak zorunda kaldım. Puanlama sisteminde etkisi ne oluyor. Hiç çalışmamış gibi mi oluyor?


lastwolf93
Aday Memur
30 Nisan 2025 21:06
hiç çalışmamış gibi olur, eksi puan olarak geliyor

Feritdemir0133
Aday Memur
30 Nisan 2025 22:02

La git keyfine bak olm ne işin var puanla öteye beriyle, sağlığını düşün önce.


Polis0113
Aday Memur
30 Nisan 2025 22:16

Ergen sen o uslupla yazma, sende suç yok seni teşkilata sokanlarda suç. Bu uslupla nasıl vatandaşla mulaki oluyorsun.. Olummuş, velet seni.

Feritdemir0133, 2 gün önce

La git keyfine bak olm ne işin var puanla öteye beriyle, sağlığını düşün önce.


captain42m
Memur
30 Nisan 2025 22:20
şimdi devrem şöyle oluyor izah edeyim kendi puan sistemimi baktığımda bu sene batıya tayinciyim benim 2 ay metakarpal elimde kırık vardı heyet raporuydu ve gün bazimda baktığım da etkilememisti yani calisiyor gozukmüşüm ve o dönem de de zaten hiç maaş da eksiklik olmayıp tam gün maaş almıştım

Manuel59
Memur
30 Nisan 2025 22:39

ben artık polis degilim ama sanki sayıılmıyor diyorlardı ins sayılır kardesim gecmis olsun


Poevata
Aday Memur
30 Nisan 2025 22:41

1 ayı geçen raporlarda çalışmamış görünüyorsunuz puanınız düşüktür devrelerinize göre

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