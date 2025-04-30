Puan sisteminde raporlu günlerin değerlendirilmesi

şimdi devrem şöyle oluyor izah edeyim kendi puan sistemimi baktığımda bu sene batıya tayinciyim benim 2 ay metakarpal elimde kırık vardı heyet raporuydu ve gün bazimda baktığım da etkilememisti yani calisiyor gozukmüşüm ve o dönem de de zaten hiç maaş da eksiklik olmayıp tam gün maaş almıştım

şimdi devrem şöyle oluyor izah edeyim kendi puan sistemimi baktığımda bu sene batıya tayinciyim benim 2 ay metakarpal elimde kırık vardı heyet raporuydu ve gün bazimda baktığım da etkilememisti yani calisiyor gozukmüşüm ve o dönem de de zaten hiç maaş da eksiklik olmayıp tam gün maaş almıştım