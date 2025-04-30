Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 18:32
Rapor puan sistemi..

Yeni açıklanan puan sistemine göre illerin günlük puan listeleri açıklandı. Ancak tek hekim raporları yıllık izinler 3 imzalı heyet raporları hakkında bilgi verilmedi. Ayağım kırıldığı için 2 ay heyet raporu almak zorunda kaldım. Puanlama sisteminde etkisi ne oluyor. Hiç çalışmamış gibi mi oluyor?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025İcralık polislerPolis merkezi ve devriye ekipler için 3 gruplu blok 12/24 vardiyaPolis kampını önerir misiniz?Psikiyatriye sevkin suistimal edilmesiÜniversite borçlanmasıKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriSosyal hizmetler evlilik yardımı1 Mayıs Ödüllendirmesi

Sözlük

benzinin 6,15 lira olması 1 ya sen ya hiç 1 semizotu 2 meşru zemine oturtmak 1 uçuk kaçık 1 Sezen Aksu 2 f16 gökçen 6 ispanya elektrik kesintileri 5 aysu türkoğlu 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem: Mobil Klinik HizmetteBorsa günü düşüşle tamamladıİl Sağlık Müdürlüğü avukatı odasında silahla vurulmuş halde bulunduBaşkentte 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacakOtel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları komisyonda herkesi ağlattı

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?