Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Nisan 2025 19:40
Komiser ipka

İki şarkım bitti Hatayın ilçesinde komiserim batı tercih ettim fakat ipka talep ettim kabul edilmeme durumu olur mu öncesinde nasıl oldu


Karam1453
Memur
30 Nisan 2025 20:45

Hatay ne zaman şark oldu ki iki şark bitirdiniz orda


Karam1453
Memur
30 Nisan 2025 20:46

2.şark olarak 2023 te gitiyseniz ve size 2 yıl ise olabilir ancak

Karam1453, 42 dk. önce

Hatay ne zaman şark oldu ki iki şark bitirdiniz orda


Karam1453
Memur
30 Nisan 2025 20:51

Bu şartlar altında ilk ipkanız ve büyük ihtimal kabul olur.Bazi illerde müdürlerimiz 2. ipka sonrası verilen ipkalari kabul etmeyip gönderme taraftarı olabiliyorlar,değisebilir ama ilk ipka genelde kabul görür


Srkan112
Memur
30 Nisan 2025 21:05
Aynı şehir de 10. ibkanın kabulu gördüm. 23 yıldır yeri değişmemişti adamın. Bizim ilk ibkamızı bile kabul etmezler. Ne diyebilirsin sistem böyle
Karam1453, 36 dk. önce

Bu şartlar altında ilk ipkanız ve büyük ihtimal kabul olur.Bazi illerde müdürlerimiz 2. ipka sonrası verilen ipkalari kabul etmeyip gönderme taraftarı olabiliyorlar,değisebilir ama ilk ipka genelde kabul görür

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