Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Nisan 2025 20:07
Icra kesintisi paramin akibeti

Arkadaşlar 2 adet icra dosyam vardı.. birisi nisan maaşından yapilan kesintiyle bitti.. yaklaşık 12 bin tl maaşımdan kesildi ve 4055 lira ödeme aktarılmış ve borcum bitmiş.. maaşımdan yapilan kesintiden kalan yaklasik 7500 tl lik tutar ise bir sonraki icra dosyama aktarilmamis.. bende paranin hesabima iade edilmesi için icra dairesine gonderilmek uzere baska bir icra dairesinden dilekce yazdim.. fakat bana yatan hala bir para yok.. son dosyama aktarılan para yok.. maasimdan yapilan ve akibeti belli olmayan param nerede? Bu konuda bilgisi tecrubesi olan vqr mi

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