Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Nisan 2025 21:03
Sözleşmeli norm fazlası öğretmenlerin resen atanması
Merhaba resen atamaların durdurulması ile ilgili haberler yayınlanmışti. Şuan resen ataması yapılmış olan var mı iptal ettirmek için nasıl bir yol izlenebilir ?

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