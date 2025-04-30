Sözleşmeli norm fazlası öğretmenlerin resen atanması

Merhaba resen atamaların durdurulması ile ilgili haberler yayınlanmışti. Şuan resen ataması yapılmış olan var mı iptal ettirmek için nasıl bir yol izlenebilir ?

Merhaba resen atamaların durdurulması ile ilgili haberler yayınlanmışti. Şuan resen ataması yapılmış olan var mı iptal ettirmek için nasıl bir yol izlenebilir ?