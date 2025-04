Statlarda Yapılan Üst Araması

Aklıma takılan birseyi sormak uzatmadan sormak istiyorum.Kısaca yazacagım. Ilk kez bir maça gittşm. Fenerbahçe stadına. Stada girmedwn bşe çok üst araması vardı. Maca girene kadar 3 kez arama yapıldı. Her seferinde asker oldugumu söyledim kimlik gösterdim. Birsey yapamayız herkes aranacak dedi polisler. Uzatmadım arattım üstümü. Enson stada girince yapılan aramayı Özel Güvenlik yapıyordu. Polisler arkalarında bekliyor arama yapmıyordu. Güvenliğe Askeri Personel oldugumu söyledim kimlik gösterdim. Farketmez arama yapacagız dedi. Neyse dedim. Arama yapınca üzerimde tütün tabakasını buldu bununla girmezsin sahaya atılabilir bu dedi. Yav kardesim askeri personelim diyorum anlamıyormusun dedim. Git polise anlat dedi. Arkada bekleyen polisin yanına gittik. Durumu anlattım oda bunu iceri sokamazsın dedi. Dedim kardesim sen Polissin ben askerim. Sen olsan atarmısın sahaya bunu dedim. Kusura bakma usul bu vs.. dedi. Neyse konusma uzayınca bununla içeri giremezsin biraz daha ısrar edersen adli işlem yaparım spor kanunundan vs.. seninle ugrasamam git ne yapıyorsan yap canını yaktırma dedi. Başıma iş açmasınlar diye uzatmadım. Tabakayı attım öyle girdim.

Şimdi sorum şu o tabakayı bırakmasaydım bana ne yapabilirlerdi. Ben kanunlardan çok anlamam. Araştırdım bşr sürü sey yazıyor internette bilen var mı?