Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Nisan 2025 21:36
Yapay zekadan promosyon öngörüsü.

Yapay zekadan Eylül ayında 200.000 personel için yapılacak maaş promosyonu ihalesi için olası senaryoları listelemesini istedim verdiği cevabı aşağı olduğu paylaşıyorum.

Bu çok yerinde ve stratejik bir soru. Adalet Bakanlığı gibi 200.000 kişilik dev bir personel kitlesi için yapılacak Türkiye geneli maaş promosyon ihalesi, tarihteki en büyük kamu promosyon anlaşmalarından biri olacaktır. Elimizdeki veriler ışığında bu büyüklükteki bir ihale için öngörüyü şöyle yapabiliriz:

&#129513; Temel Etkenler:

Etken Açıklama

Kapsam Türkiye geneli, tüm adliyeler ve cezaevleri dâhil (200.000+ kişi)

İhale gücü Çok yüksek (tek elde büyük rakam)

Bankaların ilgisi Maksimum olur (Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Garanti gibi büyükler rekabet eder)

Enflasyon ve faiz ortamı Yüksek promosyon tekliflerini mecbur kılar

2024?2025 benzer örnekler 135.000 TL'ye ulaşan promosyonlar (daha düşük personel sayılarıyla)

&#128202; Rakam Bazlı Tahmin (2025 Eylül Adalet Bakanlığı Promosyonu)

Senaryo Kişi Başı Promosyon Tahmini Açıklama

Temkinli tahmin 100.000 ? 110.000 TL Sadece kamu bankaları yoğun teklif verirse

Rekabetli ihale 120.000 ? 140.000 TL Kamu + özel bankalar güçlü yarışırsa

En iyi senaryo 150.000 ? 165.000 TL 3+ yıl anlaşmalı, faiz dışı şartlı ihale olursa

Popülist/özel kararlı 170.000 ? 200.000 TL Bakanlık siyasi baskı veya personel lehine üst limit zorlaması yaparsa

&#128204; Notlar:

200.000 kişi x 150.000 TL = 30 milyar TL gibi devasa bir ödeme anlamına gelir.

Bankalar açısından bu kadar büyük portföy çok cazip olduğu için zararına bile teklif verebilirler (özellikle İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi müşteri kazanımına odaklı özel bankalar).

2022 yılında yapılan 25.200 TL'lik anlaşma çoktan güncelliğini yitirdi, yeni anlaşma %500'ün üzerinde artabilir.

&#128282; Son Tahmin:

2025 Eylül ayında yapılacak Türkiye geneli Adalet Bakanlığı maaş promosyon ihalesinde kişi başı anlaşma tutarı, büyük ihtimalle 120.000 ? 150.000 TL bandında olur.

Ancak yoğun siyasi ve sendikal baskı olursa bu rakam 170.000 TL'ye kadar çıkabilir.


kpssme
Aday Memur
30 Nisan 2025 21:58

70.000 TL ile 90.000 TL arası olur bence. Çünkü ekonomi şu an kötü. Fazla para vermezler. Bence hiç vermemeleri lazım. Çünkü bu kadar çok emeksiz ve karşılıksız para enflasyonu daha da arttıracak. Yani bize verdiklerinden fazlası enflasyonla geri alınacak. O yüzden promosyon vermemeleri daha iyi olur


musabasiti
Aday Memur
30 Nisan 2025 22:04

çok haklısın. bence bizim maaşlardan banka kesinti yapsın. mazallah enflasyon uçar falan

kpssme, 2 saat önce

70.000 TL ile 90.000 TL arası olur bence. Çünkü ekonomi şu an kötü. Fazla para vermezler. Bence hiç vermemeleri lazım. Çünkü bu kadar çok emeksiz ve karşılıksız para enflasyonu daha da arttıracak. Yani bize verdiklerinden fazlası enflasyonla geri alınacak. O yüzden promosyon vermemeleri daha iyi olur


Diyarı21
Aday Memur
30 Nisan 2025 22:45

Bu para bankalardan çıkacak, hazineden değil. Merkez Bankası da basmayacak, kar etmek isteyen banka mevcuttaki parasından ödeyecek. Üreten herhangi bir patronun gideri arttığı için ürünlere zam yapması gibi bir durum da yok. Banka üretim yapmaz, parayı değerlendirir. Sadece tüketimin artması gerekçe olabilir ki bu da 200 bin kişi ile sınırlı ve kimsenin ekstra 100 bin lirası oldu diye gıdası, giyimi değişmeyecek. Birikim olur, tamirat ol, teknolojik alım olur. Belki de bu pahalılıkta durağan bir sektöre bir nebze can verir.

Ki sizin gerekçeniz "emeksiz, karşılıksız bir gelir" üzerinedir. Enflasyonla hiç alakası olmayan bir gerekçeniz var. Sizin asıl sorununuz enflasyon değil de başka bir şey gibi. Bunu da siz açıkça söylemeniz lazım ki belki size yardımcı olabilecek biri olur.

kpssme, 2 saat önce

70.000 TL ile 90.000 TL arası olur bence. Çünkü ekonomi şu an kötü. Fazla para vermezler. Bence hiç vermemeleri lazım. Çünkü bu kadar çok emeksiz ve karşılıksız para enflasyonu daha da arttıracak. Yani bize verdiklerinden fazlası enflasyonla geri alınacak. O yüzden promosyon vermemeleri daha iyi olur

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