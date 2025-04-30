Yapay zekadan promosyon öngörüsü.

Bu para bankalardan çıkacak, hazineden değil. Merkez Bankası da basmayacak, kar etmek isteyen banka mevcuttaki parasından ödeyecek. Üreten herhangi bir patronun gideri arttığı için ürünlere zam yapması gibi bir durum da yok. Banka üretim yapmaz, parayı değerlendirir. Sadece tüketimin artması gerekçe olabilir ki bu da 200 bin kişi ile sınırlı ve kimsenin ekstra 100 bin lirası oldu diye gıdası, giyimi değişmeyecek. Birikim olur, tamirat ol, teknolojik alım olur. Belki de bu pahalılıkta durağan bir sektöre bir nebze can verir. Ki sizin gerekçeniz "emeksiz, karşılıksız bir gelir" üzerinedir. Enflasyonla hiç alakası olmayan bir gerekçeniz var. Sizin asıl sorununuz enflasyon değil de başka bir şey gibi. Bunu da siz açıkça söylemeniz lazım ki belki size yardımcı olabilecek biri olur.

Bu para bankalardan çıkacak, hazineden değil. Merkez Bankası da basmayacak, kar etmek isteyen banka mevcuttaki parasından ödeyecek. Üreten herhangi bir patronun gideri arttığı için ürünlere zam yapması gibi bir durum da yok. Banka üretim yapmaz, parayı değerlendirir. Sadece tüketimin artması gerekçe olabilir ki bu da 200 bin kişi ile sınırlı ve kimsenin ekstra 100 bin lirası oldu diye gıdası, giyimi değişmeyecek. Birikim olur, tamirat ol, teknolojik alım olur. Belki de bu pahalılıkta durağan bir sektöre bir nebze can verir. Ki sizin gerekçeniz "emeksiz, karşılıksız bir gelir" üzerinedir. Enflasyonla hiç alakası olmayan bir gerekçeniz var. Sizin asıl sorununuz enflasyon değil de başka bir şey gibi. Bunu da siz açıkça söylemeniz lazım ki belki size yardımcı olabilecek biri olur.