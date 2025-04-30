Yapay zekadan Eylül ayında 200.000 personel için yapılacak maaş promosyonu ihalesi için olası senaryoları listelemesini istedim verdiği cevabı aşağı olduğu paylaşıyorum.
Bu çok yerinde ve stratejik bir soru. Adalet Bakanlığı gibi 200.000 kişilik dev bir personel kitlesi için yapılacak Türkiye geneli maaş promosyon ihalesi, tarihteki en büyük kamu promosyon anlaşmalarından biri olacaktır. Elimizdeki veriler ışığında bu büyüklükteki bir ihale için öngörüyü şöyle yapabiliriz:
🧩 Temel Etkenler:
Etken Açıklama
Kapsam Türkiye geneli, tüm adliyeler ve cezaevleri dâhil (200.000+ kişi)
İhale gücü Çok yüksek (tek elde büyük rakam)
Bankaların ilgisi Maksimum olur (Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Garanti gibi büyükler rekabet eder)
Enflasyon ve faiz ortamı Yüksek promosyon tekliflerini mecbur kılar
2024?2025 benzer örnekler 135.000 TL'ye ulaşan promosyonlar (daha düşük personel sayılarıyla)
📊 Rakam Bazlı Tahmin (2025 Eylül Adalet Bakanlığı Promosyonu)
Senaryo Kişi Başı Promosyon Tahmini Açıklama
Temkinli tahmin 100.000 ? 110.000 TL Sadece kamu bankaları yoğun teklif verirse
Rekabetli ihale 120.000 ? 140.000 TL Kamu + özel bankalar güçlü yarışırsa
En iyi senaryo 150.000 ? 165.000 TL 3+ yıl anlaşmalı, faiz dışı şartlı ihale olursa
Popülist/özel kararlı 170.000 ? 200.000 TL Bakanlık siyasi baskı veya personel lehine üst limit zorlaması yaparsa
📌 Notlar:
200.000 kişi x 150.000 TL = 30 milyar TL gibi devasa bir ödeme anlamına gelir.
Bankalar açısından bu kadar büyük portföy çok cazip olduğu için zararına bile teklif verebilirler (özellikle İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi müşteri kazanımına odaklı özel bankalar).
2022 yılında yapılan 25.200 TL'lik anlaşma çoktan güncelliğini yitirdi, yeni anlaşma %500'ün üzerinde artabilir.
🔚 Son Tahmin:
2025 Eylül ayında yapılacak Türkiye geneli Adalet Bakanlığı maaş promosyon ihalesinde kişi başı anlaşma tutarı, büyük ihtimalle 120.000 ? 150.000 TL bandında olur.
Ancak yoğun siyasi ve sendikal baskı olursa bu rakam 170.000 TL'ye kadar çıkabilir.
Yapay zekadan Eylül ayında 200.000 personel için yapılacak maaş promosyonu ihalesi için olası senaryoları listelemesini istedim verdiği cevabı aşağı olduğu paylaşıyorum.
Bu çok yerinde ve stratejik bir soru. Adalet Bakanlığı gibi 200.000 kişilik dev bir personel kitlesi için yapılacak Türkiye geneli maaş promosyon ihalesi, tarihteki en büyük kamu promosyon anlaşmalarından biri olacaktır. Elimizdeki veriler ışığında bu büyüklükteki bir ihale için öngörüyü şöyle yapabiliriz:
🧩 Temel Etkenler:
Etken Açıklama
Kapsam Türkiye geneli, tüm adliyeler ve cezaevleri dâhil (200.000+ kişi)
İhale gücü Çok yüksek (tek elde büyük rakam)
Bankaların ilgisi Maksimum olur (Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Garanti gibi büyükler rekabet eder)
Enflasyon ve faiz ortamı Yüksek promosyon tekliflerini mecbur kılar
2024?2025 benzer örnekler 135.000 TL'ye ulaşan promosyonlar (daha düşük personel sayılarıyla)
📊 Rakam Bazlı Tahmin (2025 Eylül Adalet Bakanlığı Promosyonu)
Senaryo Kişi Başı Promosyon Tahmini Açıklama
Temkinli tahmin 100.000 ? 110.000 TL Sadece kamu bankaları yoğun teklif verirse
Rekabetli ihale 120.000 ? 140.000 TL Kamu + özel bankalar güçlü yarışırsa
En iyi senaryo 150.000 ? 165.000 TL 3+ yıl anlaşmalı, faiz dışı şartlı ihale olursa
Popülist/özel kararlı 170.000 ? 200.000 TL Bakanlık siyasi baskı veya personel lehine üst limit zorlaması yaparsa
📌 Notlar:
200.000 kişi x 150.000 TL = 30 milyar TL gibi devasa bir ödeme anlamına gelir.
Bankalar açısından bu kadar büyük portföy çok cazip olduğu için zararına bile teklif verebilirler (özellikle İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi müşteri kazanımına odaklı özel bankalar).
2022 yılında yapılan 25.200 TL'lik anlaşma çoktan güncelliğini yitirdi, yeni anlaşma %500'ün üzerinde artabilir.
🔚 Son Tahmin:
2025 Eylül ayında yapılacak Türkiye geneli Adalet Bakanlığı maaş promosyon ihalesinde kişi başı anlaşma tutarı, büyük ihtimalle 120.000 ? 150.000 TL bandında olur.
Ancak yoğun siyasi ve sendikal baskı olursa bu rakam 170.000 TL'ye kadar çıkabilir.