Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Nisan 2025 22:51
Kadrolu öğretmen eş durumu tayini

ben kadrolu öğretmenim eşim de sözleşmede sağlık personeli Mayıs ayında 1 yılı duruyor dilekçe ile eş durumu tayini yapabilir mi

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