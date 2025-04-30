Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Nisan 2025 23:00
İstanbul İl İçi Yer Değiştirme

Merhaba arkadaşlar .İstanbul Avrupa yakasında tavsiye edeceğiniz bir hastane var mı ? Bu arada hemşireyim.

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Babam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor. Güncel derece ve kademesi 4 / 7 Kurban Bayramı Tatili 10 gün Olur mu ?8 Yıla 1 KademeUnvan Değişikliği Sınavı5 yıl dolunca ücretsiz izin Deprem Dolayısıyla Tayin Öne Çekilir mi?Hemşirelikte görevde yükselme ile memur/vhki olmaHemşirelik ten geçişGece nöbetiAntalya Şehir Hastane - Kepez Devlet Hastane

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