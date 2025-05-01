KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


01 Mayıs 2025 00:37
Kamu Personeli Alım İlanları Takip Botu

Herkese merhaba. Kamu personeli alım ilanları takip eden

kullanıcılar için bir yapay zeka ajanı geliştiriyoruz. İlanlardaki PDF

dosyaları arasında kaybolmadan birkaç filtre ile sadece ilgilendiğiniz

ilanları getirecek bir sistem. İlerleyen zamanlarda da aradığınız

kriterlere uygun alım ilanı yayımlanınca size uyarı verecek bir sistem.

Yakın zamanda ilk testlerine başlıyor olacağız. Test kullanıcısı olmak isterseniz lütfen iç mesaj gönderiniz.

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