Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mayıs 2025 02:31
21 Saat Ders Almak

Merhaba,

Ben ve bir öğretmen arkadaşım önümüzdeki yıl için 21 saatten fazla ders almak istemiyoruz. Böyle bir hakkımız olduğunu ve dilekçe yazmamız gerektiğini biliyorum. Sorum şu:

1. Dilekçeyi ne zaman yazmak gerekir? Eylül ayı semir haftasında yazmak uygun mudur, yoksa daha erkenden (bu dönem sonunda) mı yazmalıyız?

2. Ücretli veya görevlendirmeyle öğretmen bulunamaması durumunda biz arta kalan dersleri almak zorunda kalır mıyız, yoksa dilekçeyi yazdığımız takdirde asla 21'in üstünde ders veremezler mi?

Daha önce böyle bir dilekçe yazmış olup süreci bilen hocalarım cevaplandırırsa çok sevinirim.


ebuducane
Daire Başkanı
01 Mayıs 2025 03:53
Dilekçe yazılır. idare artan dersler için ilçeden öğretmen ister. Diğer okullarda 15 saat dersi olan öğretmenlere 21 saate kadar ders verilir.
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