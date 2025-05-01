POLİSLİKTE DAYI TERÖRÜ(Mecazi)

Çoğu kişi bunu yazmaz ben yazayım bari.1.)Bazı dayıların MOBBİNG uygulaması , Mobbingci dayılardan olmayın saygı duyulan iş yapan dayılardan olun.Ben sadece nöbet tutayım beni korumaya verin dayılardan olmayın,Sadece rütbeli mobbingi yok 2.Bazı dayılar da melek gibi Allah onlardan razı olsun 3.Yani dayılar ikiye ayrılır a.)Melek dayılar:Seni mesleğe aşık edenler b.Şeytan terörlü dayılar:Senin yaşama sevincini çalan dayılar

Çoğu kişi bunu yazmaz ben yazayım bari.1.)Bazı dayıların MOBBİNG uygulaması , Mobbingci dayılardan olmayın saygı duyulan iş yapan dayılardan olun.Ben sadece nöbet tutayım beni korumaya verin dayılardan olmayın,Sadece rütbeli mobbingi yok 2.Bazı dayılar da melek gibi Allah onlardan razı olsun 3.Yani dayılar ikiye ayrılır a.)Melek dayılar:Seni mesleğe aşık edenler b.Şeytan terörlü dayılar:Senin yaşama sevincini çalan dayılar