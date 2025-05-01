Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2025 07:00
POLİSLİKTE DAYI TERÖRÜ(Mecazi)
Çoğu kişi bunu yazmaz ben yazayım bari.1.)Bazı dayıların MOBBİNG uygulaması , Mobbingci dayılardan olmayın saygı duyulan iş yapan dayılardan olun.Ben sadece nöbet tutayım beni korumaya verin dayılardan olmayın,Sadece rütbeli mobbingi yok 2.Bazı dayılar da melek gibi Allah onlardan razı olsun 3.Yani dayılar ikiye ayrılır a.)Melek dayılar:Seni mesleğe aşık edenler b.Şeytan terörlü dayılar:Senin yaşama sevincini çalan dayılar

cassiolincoln
01 Mayıs 2025 07:47
Sivil vatandaş da bilsin , milletvekili de bilsin bakan da bilsin hatta cumhurbaşkanı da bilsin sadece amir müdür rütbeli mobingi yok , Dayı terörü de var (Mecazi) İlginç olan hiçbir meslek büyüğü ablamız mobbing yapmıyor gerçekten kadınlar melek kimse kusura bakmasın ben hiç görmedim yapan varsa da bir elin parmağını geçmez

cassiolincoln
01 Mayıs 2025 08:30
Bu başlığı hep güncel tutalım yoksa bunlar biz emekli olana kadar bizi mezara götürürüler Gençler ya da dayı olmayan orta yaşlı memurlar da dayı zülmü görmeye devam ederler

cassiolincoln
01 Mayıs 2025 08:32
Kötü zihniyetli dayılara selam bile vermeyin cezalndırın çünkü hak ediyorlar bırakın rezil rüsva olsunlar

cassiolincoln
01 Mayıs 2025 08:34
Ha bir de dayılara şirin görünmeye çalışan yalaklar var o yalaklar düşman gtüne

cassiolincoln
01 Mayıs 2025 08:37
1 Mayıs da tüm dayılar emekli edilsin

cassiolincoln
01 Mayıs 2025 08:38
Zulmünde boğulsun kötü kalpli dayılar AMİN
Toplam 6 mesaj

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