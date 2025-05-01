Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2025 07:02
tip -1 diyabet hastasıyım emekli olma durumum nedir
tıp 1 diyabet hastasıyım emekli olma şartları nelerdir

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025İcralık polisler1 Mayıs ÖdüllendirmesiPolis merkezi ve devriye ekipler için 3 gruplu blok 12/24 vardiyaPsikiyatriye sevkin suistimal edilmesiPolis kampını önerir misiniz?Sosyal hizmetler evlilik yardımıKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriYaş haddi yaklaşan kıdemlilerimiz

Sözlük

Nikolas Jacob Cruz olayı 1 İnsan kendisi söz konusu olduğunda kördür 1 bilal sonses 2 küfür 1 Bi mola 3 C2 seviyesi dil bilgisi 1 santorini 1 kaosa sürüklemek 1 emekli beyaz yakalı 10 erlik 4

Son Haberler

İzmir'de Otomobilden Atlayan Kişiye Kırbaçlı Saldırı14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari Bitlis'te yakalandıAdana'da iki araca çarpan cip alev aldı: 2 yaralıAnkara'da İnşaatta Elektrik Kazası: İşçi Hayatını KaybettiOropouche Virüsü: Latin Amerika'da Artan Bir Tehdit

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?