Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2025 07:07
Promosyon kasım ayında tahminleri alalım
promosyon kasım ayında tahminleri alalım bence 75 ila 100 bin arasında

memur3428
Daire Başkanı
01 Mayıs 2025 07:12

150


sımseeekk
Şef
01 Mayıs 2025 07:52
120 civarında olur.milli eğitim 90 yaptı bulunduğum ilde

cassiolincoln
01 Mayıs 2025 08:35
Dayılara sor onlar her şeyi bilirler yersen !!!!

Exile41
Aday Memur
01 Mayıs 2025 08:41
balonlar hakkında ne düşünüyorsunuz 10 yıllık 1 tirilyon diyorlar

Alp340626
Aday Memur
01 Mayıs 2025 08:45
neye göre 70 ilçe milli eğitimler bile 83 almış 10 ay önce vizyon eksik sizde aza kanaat et diyanet sayfası bile isyanlarda burdaki hafızlar helal haram fetvasinda
Exile41, 4 dk. önce
balonlar hakkında ne düşünüyorsunuz 10 yıllık 1 tirilyon diyorlar
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025İcralık polisler1 Mayıs ÖdüllendirmesiPolis merkezi ve devriye ekipler için 3 gruplu blok 12/24 vardiyaPsikiyatriye sevkin suistimal edilmesiPolis kampını önerir misiniz?Sosyal hizmetler evlilik yardımıKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriYaş haddi yaklaşan kıdemlilerimiz

Sözlük

Nikolas Jacob Cruz olayı 1 İnsan kendisi söz konusu olduğunda kördür 1 bilal sonses 2 küfür 1 Bi mola 3 C2 seviyesi dil bilgisi 1 santorini 1 kaosa sürüklemek 1 emekli beyaz yakalı 10 erlik 4

Son Haberler

İzmir'de Otomobilden Atlayan Kişiye Kırbaçlı Saldırı14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari Bitlis'te yakalandıAdana'da iki araca çarpan cip alev aldı: 2 yaralıAnkara'da İnşaatta Elektrik Kazası: İşçi Hayatını KaybettiOropouche Virüsü: Latin Amerika'da Artan Bir Tehdit

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?