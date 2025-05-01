Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2025 09:12
Kademeli Emeklilik

Son bir aydır YouTube de 2000-2008 arası sigorta girişlilere seçime doğru Kademeli Emeklilik çıkacağına dair birçok uzman videosu var.Böyle bir durumda bizim 55 yaş olan emeklilik yaşı kaça iner?Emeklilik maaşı Eyt li gibi mi olur yoksa tam emekli maaşımı olur?


cassiolincoln
Kapalı
01 Mayıs 2025 09:13
Dayılara sor iyi bilirler yersek!!!!!

cassiolincoln
Kapalı
01 Mayıs 2025 09:23
dayıları direk emekli etsinler
Toplam 2 mesaj

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