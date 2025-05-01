Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Mayıs 2025 11:17
Memur Emeklisi Maaşta Adalet İstiyor
Memur-Memur Emeklisi arasındaki maaş uçurumu oluştu. Memurlar emekli olmadığı gibi, memur emeklileri de bu maaş dengesizliğine çözüm bulunmasını istiyor.

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
01 Mayıs 2025 12:35
Şu başlığa eksi veren arkadaşım. Emekliliğini görüp! Emekliyi anlayasın İnşallah
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