Mazeret İzni

zorunlu mazeret izinleri var : evlilik, doğum, ölüm gibi bir de Mem + kaymakamlık izninde olan mazeret izinleri var, kedim doğum yaptı gibi, okul sizin mazeret dilekçenize red veremez, Mem gönderir onlar ne derse artık,

zorunlu mazeret izinleri var : evlilik, doğum, ölüm gibi bir de Mem + kaymakamlık izninde olan mazeret izinleri var, kedim doğum yaptı gibi, okul sizin mazeret dilekçenize red veremez, Mem gönderir onlar ne derse artık,