Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mayıs 2025 12:30
Mazeret İzni

Öğretmen olarak çalıştığım kurumda dilekçe verip 1 gün süre ile mazeret izni alabilir miyim . Genelde mazeret izni konusuna idare sıcak bakmıyor. Rapor alın gibisinden konuşmalar oluyor. Ben dilekçe verdiğimde izin vermeme gibi bir hakkı var mıdır. Tabiki geçerli sebep gösterdiğimde.


mazıke
Şef
01 Mayıs 2025 12:37
3 güne kadar alabilirsin. daha fazlası için kaymakam verebiliyor

bahçesaray
Şef
01 Mayıs 2025 13:02
zorunlu mazeret izinleri var : evlilik, doğum, ölüm gibi bir de Mem + kaymakamlık izninde olan mazeret izinleri var, kedim doğum yaptı gibi, okul sizin mazeret dilekçenize red veremez, Mem gönderir onlar ne derse artık,
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