Hayatında hiçbir şey başaramamış velilerin öğretmen düşmanlığına çözüm?

Okuyamamış bir şekilde cahil kalmak durumunda kalmış veliler, okulda öğretmenleri yıldırmak için uğraşıyorlar. Özellikle okumamış ve mesleği olmayan veli kadınlar, bayan öğretmenlerden adeta nefret ediyor, sanki onların hakkını alıp öğretmen olmuş gibi davranıp açık arıyorlar. İdare de bu konuda öğretmenin yanında olmazsa okul basmaya kadar giden olaylar oluyor veliler tarafından, sebebi de kaşının üstüne gözün var, ödev verdin vs.

Bazı internet sitelerinde de işsiz güçsüz tayfanın girdiği, kadrolu öğretmen düşmanlığı yapılıyor.

Bu kıskançlardan kendimizi nasıl korumalıyız?

Doktorlara da aynı şekilde davranıyor bu cahil tayfa, sanki onların hakkını yiyip doktor olmuş gibi öç almaya çalışıyorlar acil servislerde.

Neden bu kadar düşmanlar?

Kadın velilerin (işsiz cahil olanlar) kadın öğretmen düşmanlığından nasıl korunuruz?

Öğretmen kıskanç velilerden korunmak için neler yapmalı?