Velilerin öğretmen düşmanlığına çözüm?

burda ikiye ayırmak gerekiyor birincisi internetteki onu hiç kafaya takma çünkü herkese her meslek mensubuna benzer şeyler bulabilirsin.

internet ortamındaki haricindekinde ise öğretmenin prestij kaybetmesinin sebebi okulların eğitimin prestij kaybetmesi.

yani sınıf öğretmenliği tabiki çok farklı ben şuan anadolu lisesinde çalışıyorum proje okulu değil sınavla almıyor.

bakıyorum okulda çocuk sosyalleşmeye gelmiş kendi oğlum yapsa döveceğim işler yapıyor. kendi kızımın giymesine izin vermeyeceğim şeyleri giyip okula gelmiş. dövsen dövemezsin sövsen sövemezsin. adamın tipi zaten diyor benim burda ne işim var.

bir şey desen annesini babasını bırak kendisi diyor sen bana karışamazsın diye. zaten ben kız öğrencilerin ne makyajına ne taytına bir şey demem kadın öğretmenlerin demesini beklerim isterim rica ederim.

neyse konu şu sınavla almayan proje okulu olmayan anadolu liselerinin çocuğa etkisi sıfır. ya sıfır yada eksi durumda. okulda kavga aşk meşk işleri saygısızlık disiplinsizlik ve %99 telefon var.

daha çocuk beni umursamıyor velisi mi umursasın ?

çocuk beni umursamıyor çünkü benim anlattığım ders onun gerçek hayatta hiç bir işine yaramayacak HİÇBİR İŞİNE. çünkü normal anadolu liseleri artık akademik gelecek vaadeden çocukların gittiği bir yer değil. ne olacağını bilmeyen çocukların gittiği bir yer.

meslek lisesine gitse en azından meslek öğrenir para kazanır. imam hatipe gitse en azından ahireti için bir şey öğrenir. ne güzel spor lisesi turizm lisesi var.

zaten 200den fazla üniversitemiz var elini kolunu sallayan gidiyor bir de orda yozlaşıyor.

demek istediğim çocuk dese ki ya bu adam buraya gelmiş bana ekmeğimi kazanacağım bir şey öğretmeye çalışıyor bu bakış açılı çocuklarımız olsa bambaşka olur. ama bunun için en büyük engel sınavla almayan anadolu liseleridir.

sınavla almayan anadolu liseleri hem öğrencilerinin durumuyla hem şuan okulun geldiği durumla çocukların ne dünyasına ne ahiretine yaramayan bir kreş haline gelmiştir.