Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mayıs 2025 14:03
Velilerin öğretmen düşmanlığına çözüm?

Okuyamamış bir şekilde cahil kalmak durumunda kalmış veliler, okulda öğretmenleri yıldırmak için uğraşıyorlar. Özellikle okumamış ve mesleği olmayan veli kadınlar, bayan öğretmenlerden adeta nefret ediyor, sanki onların hakkını alıp öğretmen olmuş gibi davranıp açık arıyorlar. İdare de bu konuda öğretmenin yanında olmazsa okul basmaya kadar giden olaylar oluyor veliler tarafından, sebebi de kaşının üstüne gözün var, ödev verdin vs.

Bazı internet sitelerinde de işsiz güçsüz tayfanın girdiği, kadrolu öğretmen düşmanlığı yapılıyor.

Bu kıskançlardan kendimizi nasıl korumalıyız?

Doktorlara da aynı şekilde davranıyor bu cahil tayfa, sanki onların hakkını yiyip doktor olmuş gibi öç almaya çalışıyorlar acil servislerde.

Neden bu kadar düşmanlar?

Kadın velilerin (işsiz cahil olanlar) kadın öğretmen düşmanlığından nasıl korunuruz?

Öğretmen kıskanç velilerden korunmak için neler yapmalı?


Denizim07
Aday Memur
01 Mayıs 2025 14:43

Erkek öğretmenler için de aynı sorular geçerli


uzmanogretmjen
Aday Memur
01 Mayıs 2025 17:30

burda ikiye ayırmak gerekiyor birincisi internetteki onu hiç kafaya takma çünkü herkese her meslek mensubuna benzer şeyler bulabilirsin.

internet ortamındaki haricindekinde ise öğretmenin prestij kaybetmesinin sebebi okulların eğitimin prestij kaybetmesi.

yani sınıf öğretmenliği tabiki çok farklı ben şuan anadolu lisesinde çalışıyorum proje okulu değil sınavla almıyor.

bakıyorum okulda çocuk sosyalleşmeye gelmiş kendi oğlum yapsa döveceğim işler yapıyor. kendi kızımın giymesine izin vermeyeceğim şeyleri giyip okula gelmiş. dövsen dövemezsin sövsen sövemezsin. adamın tipi zaten diyor benim burda ne işim var.

bir şey desen annesini babasını bırak kendisi diyor sen bana karışamazsın diye. zaten ben kız öğrencilerin ne makyajına ne taytına bir şey demem kadın öğretmenlerin demesini beklerim isterim rica ederim.

neyse konu şu sınavla almayan proje okulu olmayan anadolu liselerinin çocuğa etkisi sıfır. ya sıfır yada eksi durumda. okulda kavga aşk meşk işleri saygısızlık disiplinsizlik ve %99 telefon var.

daha çocuk beni umursamıyor velisi mi umursasın ?

çocuk beni umursamıyor çünkü benim anlattığım ders onun gerçek hayatta hiç bir işine yaramayacak HİÇBİR İŞİNE. çünkü normal anadolu liseleri artık akademik gelecek vaadeden çocukların gittiği bir yer değil. ne olacağını bilmeyen çocukların gittiği bir yer.

meslek lisesine gitse en azından meslek öğrenir para kazanır. imam hatipe gitse en azından ahireti için bir şey öğrenir. ne güzel spor lisesi turizm lisesi var.

zaten 200den fazla üniversitemiz var elini kolunu sallayan gidiyor bir de orda yozlaşıyor.

demek istediğim çocuk dese ki ya bu adam buraya gelmiş bana ekmeğimi kazanacağım bir şey öğretmeye çalışıyor bu bakış açılı çocuklarımız olsa bambaşka olur. ama bunun için en büyük engel sınavla almayan anadolu liseleridir.

sınavla almayan anadolu liseleri hem öğrencilerinin durumuyla hem şuan okulun geldiği durumla çocukların ne dünyasına ne ahiretine yaramayan bir kreş haline gelmiştir.


Ozlegtm81
Aday Memur
01 Mayıs 2025 17:36

Hocam nefretin sadece ?bir gruba? ait olduğunu düşünmüyorum. Bir çok memur, okumuş, okumamış insanda ?öğretmen? nefreti var. Bu gün çocuğu bir yere götürüyordum kapıda bekleme durumunda kaldık adamın biri yanındaki kadına ?Bu öğretmenler yata yata para kazanıyor 365 gün var sadece 65 gün çalışıyorlar sonra yatıyorlar. Bak kafalarına göre tatil yapıyorlar bu gün neden tatil yaptılar? diyor :) 1 Mayıs İşçi bayramını biz tatil yaptık zannediyor. İşleri her ne kadar zor olsa dahi tanıştığım polis, doktor, sağlık memuru, hemşire, asker aklınıza gelebilecek bütün kurumdakiler ?öğretmenler yata yata para kazanıyor, aldığınız para fazla? diyor. 1 dersin 45 dakika olduğu ve ders esnasında çay/kahve içmediğinizi muhabbet etmediğinizi bir fiil ders işlediğinizi, teneffüslerde çocukların dertleri ile boğuştuğunuzu anlamıyorlar. Bir çok memur çalışma saatinde muhabbetini eder, arkadaşları ile iş paslaşarak kaçar, iş/görevlerini erteleyebilir. Ama öğretmenin böyle bir şansı yok. Hasta dahi olsa raporlu olmadığı müddetçe izin alma şansı yok. Mesleğin zorluklarını bilmiyorlar. Bunun cahili tahsillisi de kalmadı bence. Tatil dönemlerinde evlatlarına sabredemeyenler günde onlarca çocukla minimum 5 saat harcayan o sırada bir şeyler öğretmeye, eğitim vermeye çalışan insanların işini küçümser oldu. Toplumsal çürümenin getirdiği bir konu bu.


Denizim07
Aday Memur
01 Mayıs 2025 18:17

Çok haklısın hocam, öğretmenlere laf söyleyenleri sadece 1 ders sınıfa koysak, delirip ağlayarak çıkarlar.

Ozlegtm81, 2 saat önce

Hocam nefretin sadece ?bir gruba? ait olduğunu düşünmüyorum. Bir çok memur, okumuş, okumamış insanda ?öğretmen? nefreti var. Bu gün çocuğu bir yere götürüyordum kapıda bekleme durumunda kaldık adamın biri yanındaki kadına ?Bu öğretmenler yata yata para kazanıyor 365 gün var sadece 65 gün çalışıyorlar sonra yatıyorlar. Bak kafalarına göre tatil yapıyorlar bu gün neden tatil yaptılar? diyor :) 1 Mayıs İşçi bayramını biz tatil yaptık zannediyor. İşleri her ne kadar zor olsa dahi tanıştığım polis, doktor, sağlık memuru, hemşire, asker aklınıza gelebilecek bütün kurumdakiler ?öğretmenler yata yata para kazanıyor, aldığınız para fazla? diyor. 1 dersin 45 dakika olduğu ve ders esnasında çay/kahve içmediğinizi muhabbet etmediğinizi bir fiil ders işlediğinizi, teneffüslerde çocukların dertleri ile boğuştuğunuzu anlamıyorlar. Bir çok memur çalışma saatinde muhabbetini eder, arkadaşları ile iş paslaşarak kaçar, iş/görevlerini erteleyebilir. Ama öğretmenin böyle bir şansı yok. Hasta dahi olsa raporlu olmadığı müddetçe izin alma şansı yok. Mesleğin zorluklarını bilmiyorlar. Bunun cahili tahsillisi de kalmadı bence. Tatil dönemlerinde evlatlarına sabredemeyenler günde onlarca çocukla minimum 5 saat harcayan o sırada bir şeyler öğretmeye, eğitim vermeye çalışan insanların işini küçümser oldu. Toplumsal çürümenin getirdiği bir konu bu.


Denizim07
Aday Memur
01 Mayıs 2025 18:21

Özellikle okul hayatında kucaktan kucağa gezmekten ders çalışamamış, evinde full kısır yiyen, işsiz güçsüz veli kadınlar, bayan öğretmen görürse kıskançlıktan deliriyorlar. Halbuki bunlar okulda erkeklerle gezip dururken, o öğretmen kadın ders çalıştı üniversiteyi kazandı, atandı.


deketelaere
Aday Memur
01 Mayıs 2025 18:26
benim okuluma hiç veli gelmiyor, ortaokul mu hocam sizin?

Denizim07
Aday Memur
01 Mayıs 2025 19:39

Lise. İdare izin verirse okula girmelerine, gelirler merak etmeyin hocam

deketelaere, 1 saat önce
benim okuluma hiç veli gelmiyor, ortaokul mu hocam sizin?
Toplam 7 mesaj

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