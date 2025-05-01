Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2025 14:37
tayinler 2025 ne zaman aciklanacak
varmı bir bilgi

Yorgunadam34
Aday Memur
01 Mayıs 2025 14:53

Kurban Bayramı'ndan önce açıklanır


Mazikalbimdeyaradir
Şef
01 Mayıs 2025 15:18

1.5 ay önce bakan bey açıkladı 25 mayısta düğmeye ben basacağım ve tayinleri açıklayacağız diye.


Brse
Memur
01 Mayıs 2025 15:20

25 Mayıs


Brse
Memur
01 Mayıs 2025 15:21

25 Aralık gibi de 2. Şark in fiilen kalktığı açıklanır


uluslararası2
Şube Müdürü
01 Mayıs 2025 15:53

Kabak tadı verdin artık

Brse, 33 dk. önce

25 Aralık gibi de 2. Şark in fiilen kalktığı açıklanır

Toplam 5 mesaj

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