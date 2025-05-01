Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2025 14:54
1 mayıs taltif

1 mayısta calisanlara taltif durumu nedir


gencpolis25
Memur
01 Mayıs 2025 15:04
verecekler taltifi bekleyin

Mazikalbimdeyaradir
Şef
01 Mayıs 2025 15:19

Swat3410


BAYYCU-NOYAN
Şef
01 Mayıs 2025 15:42

Tüm 1 Mayıs gece ve gündüz +göreve gelenlere 10 ar taltif var. Hazır olun..

mesela yani


Abdulhamidhan55
Aday Memur
01 Mayıs 2025 15:50

10 bin TL gelir umarım yine


tsubasa17
Memur
01 Mayıs 2025 15:52
Yine kime yattığı meçhul olan birseyler yatar, kimsede birsey anlamaz. Aynı yerde çalışan 3 kişiye yatar diğerlerine Yatmaz böyle bir sistem olmuş artık
Toplam 5 mesaj

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