Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2025 15:35
Sağlık mazereti

Mrb arkadaşlar el cerrahisi bölümünde kemik uzatma ameliyati olmak istiyorum Bulunduğum ilde el cerrahisi diye bölüm yok. El cerrahisi tedavisi yapan bir ile tayin isteyebilir miyim

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