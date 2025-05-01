MEŞEM de Müdürlük

İyi günler. Mesleki eğitim merkezinde müdür olmak için Meslek Öğretmeni olma şartı var mı yoksa sadece meslek öğretmenlerine ek puan mı veriyorlar

İyi günler. Mesleki eğitim merkezinde müdür olmak için Meslek Öğretmeni olma şartı var mı yoksa sadece meslek öğretmenlerine ek puan mı veriyorlar