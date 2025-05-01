Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mayıs 2025 17:14
MEŞEM de Müdürlük
İyi günler. Mesleki eğitim merkezinde müdür olmak için Meslek Öğretmeni olma şartı var mı yoksa sadece meslek öğretmenlerine ek puan mı veriyorlar

Yusuf1454
01 Mayıs 2025 17:19
meslek öğretmeni önceliklidir eğer bir meslekçi başvuru yaparsa puan kaç olursa olsun o atanır hocam mesleki yoksa diğer branşlarda puan üstünlüğüne bakar
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışan var mı?Meslek kanununda yeni kılavuz halen yok.Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.İlk Yardım eğitimiAlan DeğişikliğiSene sonu semineriDoktora okunan şehire tayin çıkarılabilir mi?Müdür yardımcılığı istifa geri dönüşü?İdareci RotasyonuKasım ayı norm fazlası ataması iptal edilebilir mi?

Sözlük

Renjiro 2 kocasıyla anlaşamayan kadın 5 uçuk kaçık 1 kaosa sürüklemek 1 arı 1 f16 gökçen 6 bilal sonses 2 ilkokul birdeki fişler 1 Yorgunluktan sızıp kalmak 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Hayvanat bahçesi gibi ev: Evinden çıkanlar hayrete düşürdüAlacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını öldürdüBakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamışKırıkkale'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?