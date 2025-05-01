Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mayıs 2025 17:44
2 yıllık üniversite ve alan degisikligi

Arkadaşlar dokuz senelik matematik öğretmeniyim akciğer ve boğaz rahatsızlığı yaşamaya başladım iki yıllık çocuk gelişimi gibi bir bölüm okusam alan degisikigli yapabilir miyim bu konu ile ilgili bilgisi olan var mı aranızda

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