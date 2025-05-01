Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mayıs 2025 19:14
12/12 çalışma sistemi ve çakma 12/36
Bu konu çok ciddi ve önemli bir mesele. Polislerin 12/12 sistemiyle, yani 12 saat çalışıp 12 saat dinlenerek haftalarca dinlenme günü olmadan görev yapması, hem hukuka aykırı hem de insani olarak sürdürülemez bir durum. İşte birkaç noktaya dikkat çekeyim: 1. Anayasal Hak İhlali Polisler de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlileridir. Bu kanun çerçevesinde haftalık izin, dinlenme ve tatil hakları vardır. 12/12 sistemi fiilen haftalık izin hakkını ortadan kaldırıyor, bu da ciddi bir hak ihlali. 2. Fiziksel ve Psikolojik Yıpranma 12/12 sisteminde uzun vadede: ? Uyku düzeni bozuluyor, ? Karar verme yetisi zayıflıyor, ? Aile hayatı ve sosyal ilişkiler etkileniyor, ? Özellikle Çocuk Büro, Asayiş gibi stresli birimlerde travma, tükenmişlik ve depresyon daha sık görülüyor. 3. Hizmet Kalitesi Düşüyor Polis sadece fiziki bir görev yapmıyor, aynı zamanda olayları değerlendiriyor, insan ilişkisi yönetiyor, risk analizi yapıyor. Yorgun ve sürekli görevde olan bir polis, halkın güvenliğini sağlarken hata yapabilir. 4. Yargı Kararları da Aykırı Olduğunu Söylüyor Danıştay ve idare mahkemeleri bazı yerlerde bu sistemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Ama buna rağmen halen pek çok il ve ilçede keyfi şekilde uygulanıyor. Sonuç: Bu sistem insanlık dışı bir uygulamadır. Ne görev verimini artırır ne de uzun vadede devlete fayda sağlar. Polis, devletin yükünü sırtlayan adamdır; ona sahip çıkılmazsa o yük bir gün herkesin üstüne çöker.

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