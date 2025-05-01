Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Mayıs 2025 20:10
Sözleşmeli müdür yardımcılığı nasıl belirleniyor
Herkese iyi forumlar hastanelerde görev yapan müdürler nasıl seçiliyor sözleşmeli müdür olma sistemi nasıl işliyor

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Babam 28 yıldır Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak çalışıyor. Güncel derece ve kademesi 4 / 7 Kurban Bayramı Tatili 10 gün Olur mu ?Eş Durumu Tayini8 Yıla 1 KademeUnvan Değişikliği Sınavı5 yıl dolunca ücretsiz izin Deprem Dolayısıyla Tayin Öne Çekilir mi?Hemşirelikte görevde yükselme ile memur/vhki olmaHemşirelik'den GeçişSağlıklı hayat merkezlerinde çalışan Sosyal Çalışmacılar var mı ?

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